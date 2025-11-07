Calciomercato Napoli – Anguissa non firma! Conte ha scelto il sostituto

Gli azzurri di Antonio Conte stanno lavorando in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra non vede l'ora di rinforzarsi ed aggiungere una pedina importante già a partire dalla prossima sessione di mercato. Per farlo, però, dovrebbe arrivare una notizia che è (senza ombra di dubbio) un problema.

Ad oggi Frank Zambo Anguissa non è ancora vicino al rinnovo finale e proprio per questo motivo sta cercando di capire quale potrebbe essere il suo futuro sul campo da gioco. Il Napoli vuole coprirsi e di conseguenza sta cercando un degno sostituto. Ecco tutti i dettagli <<<