News Cagliari – Altro che mercato! Addio a 4 giocatori in scadenza nel 2023

1 di 5 Contratti in scadenza

E' stata una sessione di calciomercato davvero intensa, sotto ogni punto di vista. Le uscite sono state tante, forse anche troppe. Ma, allo stesso tempo, Giulini ha rivoluzionato la rosa dando il benvenuto a tanti nuovi volti. Adesso, però, è arrivato il momento di sedersi attorno a un tavolino e decidere chi rimarrà e chi, dall'anno prossimo, entrerà a far parte della famosa lista degli svincolati.

Il presidente Tommaso Giulini pare che abbia davvero pochi dubbi a riguardo. Anche Capozucca ha le idee chiare. Insomma, ci sono 4 calciatori in scadenza di contratto e ognuno si trova in una situazione completamente diversa. Ma non perdiamo altro tempo e arriviamo al dunque: ecco la lista con tutti i nomi <<<