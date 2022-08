News Cagliari | Mercato: annuncio improvviso! Falco ok ma gira una bufala

1 di 2 Mercato Cagliari: Falco in arrivo ma occhio alla bufala

Il presidente Giulini ha ancora un asso nella manica. All'interno delle mura rossoblù continua a girare la parola "calciomercato" e la sensazione è che da un momento all'altro possa esplodere una bomba... in uscita! Ma procediamo per gradi e facciamo chiarezza.

Filippo Falco diventerà un nuovo giocatore del Cagliari e questo è poco ma sicuro. Rescisso il contratto con la Stella Rossa, l'ex attaccante del Lecce sarebbe stato espressamente richiesto da Fabio Liverani che continua anche a sperare che tutti i suoi big rimangano in Sardegna fino al 1 settembre (chiusura definitiva del calciomercato). Da qualche settimana sta girando una bufala clamorosa che sa anche di presa in giro nei confronti dei tifosi del Cagliari: l'avevamo già smascherata l'11 agosto ma ci teniamo a rifarlo dato che non si parla d'altro <<<