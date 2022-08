News Cagliari, mercato: tra Felix e Nandez spunta un nome nuovissimo!

Sappiamo tutti come funziona il calciomercato. Prima si vende, poi si compra . Lo smantellamento del Cagliari ha fatto entrare nelle casse della società sarda un bel gruzzoletto che solo in parte è stato reinvestito dal presidente Giulini.

Nahitan Nandez continua ad essere in vendita. Ormai è uno dei pilastri del centrocampo di Liverani. Non è ancora al 100% ma continua ad attirare l'attenzione di alcuni club di Serie A (Torino e Napoli su tutti). Dunque, qualora arrivasse la giusta offerta, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Nandez potrebbe essere ceduto anche all'ultimo secondo (solo in prestito con obbligo di riscatto oppure a titolo definitivo). Per quanto riguarda Felix, invece, la situazione è diversa. L'attaccante della Roma è ad un centimetro dalla Cremonese. Le ultime notizie rivelano che domani terminerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. Ma passiamo alla bomba di mercato su Simy: cosa sappiamo! <<<