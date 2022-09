News Cagliari – Giulini ha in mente un colpo folle: la suggestione è enorme!

L'ultima prestazione di Edoardo Goldaniga ha lasciato a dir poco a desiderare. Soltanto tra qualche mese scopriremo se lo scontro diretto perso contro il Bari avrebbe potuto cambiare le sorti del campionato. Ma non ha senso rimuginare su ciò che è andato storto. Giulini , infatti, ha un'idea per il futuro.

Gennaio non è proprio dietro l'angolo ma il tempo scorre e la sosta dei Mondiali si avvicina. Il 2 gennaio riapre il calciomercato ed è da qualche ora, se non da qualche giorno, che si sente fare il nome del serbo. Ha 30 anni, un valore di mercato di circa 2 milioni e mezzo e, cosa più importante, continua ad essere svincolato. Non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto: ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<