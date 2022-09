News Cagliari | Liverani lo boccia e Giulini lo vende: scelto il sostituto

La sconfitta in casa contro il Bari rischia di pregiudicare i piani del Cagliari. E' troppo presto per trarre conclusioni affrettate. Ma una cosa è certa. Gaston Pereiro non fa più parte del progetto rossoblù.

Liverani lo ha valutato e ha deciso di non puntare su di lui. I numeri parlano chiaro. Il trequartista uruguaiano è sceso in campo 3 volte in campionato e 1 volta in Coppa Italia totalizzando 140 minuti di gioco dall'inizio della stagione. E, come se non bastasse, nell'ultimo match contro il Bari non ha nemmeno sfiorato il terreno di gioco ma è rimasto seduto in panchina per tutta la durata della partita. Insomma, un chiaro messaggio da parte dell'allenatore e anche della società. Se questo è l'andazzo, abbiamo il presentimento che a gennaio le strade di Pereiro e del Cagliari si separeranno. Giulini, però, ha già le idee chiare: ecco chi è il sostituto <<<