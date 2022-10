News Cagliari, Pedullà lancia la bomba di mercato: “siamo ai dettagli”

Alfredo Pedullà non ha bisogno di presentazioni. Il noto esperto di calciomercato ha ricominciato a parlare dei nuovi possibili tesseramenti. Anzi, si è spinto decisamente oltre.

Luca Ceppitelli è tornato al centro delle voci di mercato. Ha già compiuto 33 anni ma non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e pare che sia pronto a tornare in B. Torna al Cagliari? Macché! Ma lo rivedremo in Serie B <<<