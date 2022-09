News Roma | Bomba di mercato dalla Capitale: “arriverà a gennaio”

Mourinho è stato accontentato sotto ogni fronte. La ciliegina sulla torta sarebbe stato l'arrivo di un nuovo difensore centrale ma dopo i tesseramenti di Dybala, Wijnaldum, Belotti e Camara, lo Special One è consapevole di non potersi lamentare. Ma Tiago Pinto ha sempre un asso nella manica e farebbe di tutto pur di strappare un sorriso al suo allenatore. La famiglia Friedkin è pronta a colpire ancora!

In Italia il calciomercato è finito ma non c'è voluto troppo tempo prima che si ricominciasse a parlare di operazioni, scambi e trasferimenti. Insomma, non perdiamo altro tempo e andiamo dritti al punto perchédalla Capitale non hanno dubbi: "arriverà a gennaio". Ecco che cosa sta succedendo <<<