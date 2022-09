News Roma, mercato: furia Mourinho! Via Shomurodov, ecco il sostituto

A José Mourinho non piacciono i giri di parole. Il tecnico portoghese va dritto al punto. La Roma ha un problema e questo è un dato di fatto che è sotto gli occhi di tutti. A gennaio, in un modo o nell'altro, le cose cambieranno. Arriviamo al dunque .

Quest'estate la Roma ha fatto di tutto pur di liberarsi di Shomurodov. Si diceva che l'uzbeko fosse stato espressamente richiesto da Mourinho ma poi le cose non sono andate come sperava lo Special One. Il centravanti non ha convinto niente e nessuno nella Capitale e Thiago Pinto le ha provate tutte pur di cederlo nell'ultima sessione di mercato. Era molto vicino al Bologna ma, alla fine, sappiamo tutti com'è finita. A gennaio, però, le cose cambieranno. I Friedkin preparano il prossimo colpo in attacco. Belotti era solo l'antipasto. Ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<