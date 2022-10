News Roma, Pinto tenta il colpaccio? Vale 28 milioni ma può arrivare gratis

La famiglia Friedkin si è approcciata al calcio italiano con eleganza e mostrando tutta l'intelligenza tipica dei grandi imprenditori americani. Dal colpo Mourinho a quello Dybala . Passando per Wijnaldum e Belotti . Insomma, la Roma fa sul serio . Gennaio si avvicina e adesso arriva il bello.

Il general manager della Roma ha avuto delle direttive molto chiare dall'alto. Minimo sforzo, massimo risultato. In che senso? Basta pensare al colpo Dybala per capire cosa intendiamo. L'argentino è arrivato a parametro zero e la Roma ha dovuto pagargli "solo" lo stipendio. Ma arriviamo al dunque.