Calciomercato Cagliari – La trattativa sta saltando: i tifosi godono! / News

La situazione in casa Cagliari è in continua evoluzione ma da quanto si percepisce, nell'ambiente, c'è grande fiducia. Fabio Liverani ha la grande ambizione di tornare immediatamente in Serie A e per questo motivo sta già lavorando per fare in modo che nella mentalità ancor prima che nelle gambe ci sia la convinzione del fatto che quello della promozione non sia un sogno ma un obiettivo concreto che una società come il Cagliari deve darsi in maniera obbligatoria.