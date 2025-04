Calciomercato Cagliari – Nicola rischia di perdere un big della difesa

Il campionato di Serie A è ancora in corso, ma il calciomercato per l'estate 2025 è già in pieno fermento. In casa Cagliari, al centro dell'attenzione c'è la situazione di Yerry Mina, il cui contratto scade nel mese di Giugno. Tuttavia, il club sta lavorando attivamente per cercare di trattenerlo in Sardegna.