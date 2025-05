Mercato Cagliari – Nicola verso la riconferma? La situazione attuale

La panchina dei sardi non sembra avere un esito così certo per una prossima stagione: spuntano alcuni nomi nel piano di Giulino

La panchina del Cagliari al 90% sarà guidata da Davide Nicola per un'altra stagione. L'allenatore ha raggiunto la salvezza con una giornata di anticipo e non ci dovrebbero essere risentimenti nella riconferma. Attualmente non è scattato niente né da parte della dirigenza né dal tecnico italiano.