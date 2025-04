Calciomercato Torino – Nuovo nome per l’attacco: accordo vicino

La dirigenza granata è a lavoro per costruire l'attacco della prossima stagione: ecco un nuovo nome per Vanoli

Il futuro di Zapata appare sicuro dal punto di vista contrattuale, ma resta da capire come tornerà dall'infortunio. Dall'altro lato, Che Adams non ha ancora confermato la sua permanenza, rendendo necessaria la ricerca di un nuovo bomber. Nelle ultime ore, è emerso un presunto accordo tra i presidenti del Napoli e del Torino .

Il giocatore in questione sarebbe Giovanni Simeone, il quale ha trovato pochissimo spazio e potrebbe quindi salutare la città che gli ha regalato il suo primo scudetto. Per quanto riguarda i dettagli economici. La società del Napoli sta valutando le varie richieste e comprende l'urgenza di fissare un prezzo, possibilmente in tempi brevi. Una cifra di 10 milioni di euro potrebbe rivelarsi adeguata, ma è importante considerare anche la scadenza del contratto. Le ultime di mercato: Cairo senza senso: 15 milioni per il nuovo bomber <<<