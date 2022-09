Calciomercato | Okaka: l’ex Udinese torna in Italia? Cagliari e non solo

L'ex attaccante dell'Udinese quest'anno è sceso in campo (in campionato) 4 volte su 7. Ha totalizzato appena 91 minuti di gioco e non è ancora riuscito a timbrare il cartellino, cosa che invece ha fatto in Conference League. Le ultimissime indiscrezioni di mercato rivelano che Okaka potrebbe tornare in Italia a gennaio. Il suo contratto scade il 30 giugno e questa potrebbe essere l'ultima occasione per il club turco di ricavare qualcosa dalla sua cessione. Ed è qui che entra in gioco il Cagliari (e non solo): ecco cosa sappiamo! <<<