Pastorelo ag. Barba: “L’AEK non ha fatto alcuna offerta”

Nelle ultime settimane il difensore del Real Vallodil in prestito dal Chievo Federico Barba era stato accostato anche dalla stampa sudamericana all’AEK Atene e all’Udinese, ma l’agente del giocatore Federico Pastorelo tramite un media greco ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna offerta dal gruppo ellenico: “Al momento non abbiamo alcuna offerta specifica per Federico Barba. AEK non ha fatto alcuna offerta”. Il giocatore sta per per lasciare il Real Valladolid come Miguel Ángel Gómez ha sottolineato in una conferenza stampa, infatti ha il permesso questa settimana di essere in Italia per definire l’approdo in altro club ma per ora l’agente esclude offerte specifiche.