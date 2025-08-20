Calciomercato Udinese – Pozzo ha chiuso Zaniolo? Tutti i dettagli

La società bianconera sta lavorando in maniera continuativa in vista della prossima stagione di mercato. Nonostante la vittoria in Coppa Italia ha specificato anche mister Kosta Runjaic che nel corso dei prossimi giorni si aspetta dei nuovi nomi di assoluto spessore.
I Pozzo stanno cercando di aggiungere alla rosa un nuovo numero dieci di assoluto spessore, ecco tutti i dettagli sul futuro di Zaniolo
Nelle ultime ore l'obiettivo principale è diventato a tutti gli effetti quello di un nuovo numero 10 che possa e sappia fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Tutti i dettagli sul colpo da novanta che sta preparando la dirigenza. Arriva Zaniolo? Il punto <<<
