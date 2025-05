Mercato Torino – Ricci al Milan: trattativa quasi conclusa! I dettagli

Il centrocampista del Torino sembra essere in trattativa avanzata con il Milan che con Max Allegri ha manifestato un interesse per il ragazzo

Tare

Con l'arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e l'ingresso di Massimiliano Allegri come allenatore, il Milan ha iniziato a prepararsi per la stagione futura. In questa fase iniziale del mercato, il Diavolo rischia di perdere un elemento fondamentale come Tijjani Reijnders, che è vicino al Manchester City.