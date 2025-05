Mercato Cagliari – Si complica il rientro di Radunovic? Il punto

I rientri del Cagliari

Non manca molto al momento che segnerà l'avvio ufficiale della finestra di mercato estiva. Il Presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, dovrà affrontare diverse situazioni. Approfondendo un argomento interessante come quello relativo ai prestiti, è emerso che l'isola è in attesa del rientro di alcuni atleti previsto per il 30 Giugno.