Calciomercato Cagliari – Un riscatto in bilico per la prossima stagione

Bonato sta cercando di chiarire il piano strategico per quanto riguarda i riscatti da effettuare in ottica di una prossima stagione

Lorenzo Focolari Redattore 19 aprile - 10:29

Alla conclusione di questa stagione, il Cagliari si troverà di fronte a diverse decisioni, in particolare per quanto riguarda il rinnovo, la cessione o il riscatto di alcuni giocatori. Tra questi, c'è un giovane che rappresenta un autentico pilastro per mister Davide Nicola. Nereo Bonato, il direttore sportivo rossoblù, sembra essere pronto a mettere in atto le sue strategie.

Michael Adopo si distingue come uno dei leader dei rossoblù. Questo giovane calciatore combina una notevole fisicità con una corsa impressionante, un’ottima intelligenza tattica e la capacità di adattarsi a diversi ruoli a centrocampo. Il suo percorso in questa stagione ha dimostrato l'importanza del suo contributo, soprattutto in una squadra che, sotto la guida di Davide Nicola, punta su equilibrio e solidità difensiva.

La cifra di 4 milioni per il suo riscatto appare, quindi, del tutto ragionevole per un giocatore del suo calibro e potenziale, considerando le ambizioni di un club che desidera costruire un organico solido e giovane in vista del futuro.