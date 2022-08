Mercato Roma | Belotti, incredibile: brutte notizie per Tiago Pinto | News

Mourinho vuole Belotti e lo vuole adesso. Ogni giorno che passa senza che il Gallo non abbia ancora firmato con la Roma è un'angoscia senza fine per tutti i tifosi giallorossi. Soprattutto per lo Special One che ha bisogno di un vice Abraham. Shomurodov e Felix, al momento, rimangono nella Capitale. I due attaccanti stanno rifiutando tutte le offerte che gli vengono presentate impedendo a Pinto e ai Friedkin di tesserare Belotti. Però, tutto ha un limite e Belotti non può aspettare in eterno. Se la Roma non si sbriga, l'ex centravanti del Torino sceglierà la miglior offerente tra Nizza e Galatasaray. Ma Pinto è preoccupato fino a un certo punto perché ha già un piano B: ecco nome e cognome! <<<