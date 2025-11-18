La società giallorossa continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. Una società che non vede l'ora di continuare con le giocate di primissimo livello e soprattutto mettere a referto degli ottimi match e continuare a scalare la classifica.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Roma – Caccia al bomber scudetto: affare da 30 milioni
news calcio
Calciomercato Roma – Caccia al bomber scudetto: affare da 30 milioni
La Roma sta per mettere a referto un vero e proprio bomber di assoluto spessore, non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli
Logicamente non possiamo fare altro che passare anche al mercato, perché alla fine a questa società serve anche una punta di primissimo livello. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul possibile colpaccio <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA