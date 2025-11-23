La squadra di Gian Piero Gasperini ha voglia di continuare a sognare e mettere a referto una stagione di primissimo livello sotto tutti i punti di vista. Serve fare dei grandi passi in avanti e soprattutto c'è bisogno che il club dia una grossa mano sul mercato.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Roma – Cinque nomi per gennaio: ecco la lista del Gasp
news calcio
Calciomercato Roma – Cinque nomi per gennaio: ecco la lista del Gasp
La Roma continua a lavorare sul campo da gioco, ci sono ben cinque nomi in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli
Sono ben cinque i nomi sulla lista redatta dalla società o meglio sono cinque profili che piacciono e non poco al club. Bisogna valutare diverse situazioni, ma si potrebbe arrivare anche alla conclusione dell'affare per alcuni di questi. Ecco tutti i profili. Dall'attacco al centrocampo, ma soprattutto il nuovo bomber <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA