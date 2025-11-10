Continua il super periodo dei giallorossi. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini si sta togliendo molteplici soddisfazioni e non vede l'ora di poter ancora dire la sua sotto tutti i punti di vista. Logicamente serve essere perfetti sul campo da gioco.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Roma – Colpo di scena! Pellegrini verso l’addio? C’è la novità
news calcio
Calciomercato Roma – Colpo di scena! Pellegrini verso l’addio? C’è la novità
La Roma continua a lavorare sul campo da gioco e si gode queste due settimane con il primo posto in classifica. Ecco tutti i dettagli
La vittoria contro l'Udinese ha portato un primato che va difeso con le unghie e con i denti, anche se in concomitanza con i neroazzurri di Christian Chivu. Nel frattempo, però, potrebbe arrivare un colpo di scena importante sul capitano dei giallorossi. Pellegrini pronto a lasciare Roma? Ecco dove andrà <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA