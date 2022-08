Mercato Roma – Bomba Cristiano Ronaldo! Kluivert-Belotti: cambia tutto

Cos'hanno in comune Mourinho e Cristiano Ronaldo? Si, ovviamente sono portoghesi entrambi ma la cosà che li rende veramente simili è la voglia di vincere. Lo Special One ha vinto letteralmente tutto ciò che c'era da vincere. Stesso dicasi per CR7. E nessuno dei due ha intenzione di smettere. Ma arriviamo al dunque. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: "Ten Hag ha deciso! Il portoghese ora può partire". Insomma, la storia tra Ronaldo e il Manchester United è stata breve ma intensa. Gli ultimi rumors rivelano che Ronaldo si senta come un pesce fuor d'acqua. Condizione che lo avrebbe spinto persino a mangiare da solo a mensa, separato dal resto della squadra.

Mourinho e Ronaldo si conoscono dai tempi del Real Madrid e l'immagine che abbiamo messo in evidenza è un reperto storico del 23 febbraio 2013 (Deportivo La Coruna vs Real Madrid). La presenza dello Special One, l'arrivo dell'ex compagno di squadra Paulo Dybala e il progetto ambizioso della famiglia Friedkin potrebbe convincere Ronaldo a sposare la Roma e i colori giallorossi. E' un'operazione difficile ma non è impossibile. E non è ancora tutto. Cosa c'entra Ronaldo con l'imminente partenza di Kluivert e Belotti? Attenzione anche a Zaniolo: ecco che cosa sta succedendo! <<<