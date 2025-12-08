mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Roma – Dybala saluta Gasp? Arriva la firma con il Boca

La Roma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli su una possibile firma fondamentale
Lorenzo Focolari Redattore 

Il club giallorosso continua a lavorare ed anzi aumenta i carichi visto che continua a mancare un attaccante di spessore che sappia risolvere le partite. Proprio per questo motivo c'è una squadra che sta cercando una soluzione sul mercato e potrebbe colpire da un momento all'altro.

Nel frattempo stanno arrivando delle importanti novità anche sul mercato in uscita. Come ogni sessione che si avvicina, iniziano a moltiplicarsi le voci sul possibile addio di Paulo Dybala. Ecco tutti i dettagli sul possibile addio <<<

