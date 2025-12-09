mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Roma – Dybala ai saluti? Il sostituto arriva da Manchester

La Roma potrebbe rinunciare definitivamente alle prestazioni di un calciatore decisamente interessante come Paulo Dybala. Ecco i dettagli
Lorenzo Focolari 

Il club giallorosso potrebbe rinunciare definitivamente alle prestazioni di un calciatore decisamente interessante. La società sta lavorando per mettere a referto un nuovo nome per il suo attacco, ma bisogna valutare attentamente le ultime condizioni che stanno prendendo quota.

Salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe arrivare l'addio di un elemento molto importante come Paulo Dybala. Non dimentichiamo che il contratto della Joya è in scadenza ed al momento la squadra sembra essere lontana da un accordo ufficiale. Tutti i dettagli sul futuro dell'argentino e il possibile sostituto. La Roma cambia tutto <<<

