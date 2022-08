Mercato Roma – L’addio di Felix sblocca tutto: Belotti, Zaniolo e Kiwior

Tiago Pinto sta facendo un mercato da applausi. Dopo Dybala e Wijnaldum, il general manager giallorosso sta per regalare a José Mourinho anche il Gallo Belotti. Manca "soltanto" l'ufficialità ma, piano piano, si stanno incastrando tutti i pezzi di un puzzle meraviglioso. Lo Special One vorrebbe anche un altro difensore centrale ma la priorità, al momento, ce l'ha il reparto offensivo. Serve un vice Abraham e sta arrivando. Ci pensa Felix!

Anche la Gazzetta dello Sport ha titolato: "Cremonese vicina a Felix". Le ultimissime indiscrezioni rivelano che Tiago Pinto abbia richiesto 10 milioni di euro per il cartellino del calciatore. La neo promossa si sarebbe spinta fino a 7 milioni e presto, salvo clamorosi colpi di scena, le due società dovrebbero trovare la quadra. La cessione di Felix era fondamentale per sbloccare il tesseramento di Belotti. Anche se Pinto, prima di dare il benvenuto al Gallo, vorrebbe trovare una sistemazione anche a Shomurodov sul quale continua ad esserci l'interesse del Bologna. Ma non finisce qui. Ecco cosa c'entrano Zaniolo e Kiwior <<<