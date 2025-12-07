Calciomercato Roma – Ferguson saluta Gasp! Arriva un top dalla Premier

Il club giallorosso sta lavorando in maniera intensa con l'obiettivo di riprendersi la vetta della classifica già nel corso di questa giornata di campionato. Per farlo serve un ottima prova nel corso di questo pomeriggio contro un avversario interessante come il Cagliari alla Domus Arena.

Nel frattempo ci sono delle importanti novità che arrivano direttamente dal mercato in entrata ed in uscita. La squadra ha grande voglia di mettere a referto degli importanti avvicendamenti e soprattutto potrebbe cambiare un paio di trattative molto interessanti. L'addio di Ferguson sembra essere alle porte <<<