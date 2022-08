Calciomercato Roma / La formazione da sogno di Mourinho | News

L'AS Roma sta facendo davvero sul serio. La famiglia Friedkin è a completamente a disposizione di Mourinho ed è pronta a continuare ad accontentarlo. Lo Special One ha dichiarato di non essere ancora pienamente soddisfatto del mercato. Cioè, facciamo chiarezza. Il tecnico portoghese è entusiasta degli arrivi di Dybala e Wijnaldum ma sa bene che serve un ulteriore sforzo da parte di Tiago Pinto e della società per esaudire a pieno il suo desiderio.

Questa Roma vuole lottare per continuare a vincere. Coppa Italia ed Europa League sono i due obiettivi primari. Sulla carta i giallorossi hanno tutte le potenzialità per giocarsi lo scudetto con le big. Adesso la palla passa al campo. Ma non perdiamo altro tempo e arriviamo al dunque. Ecco, allora, ruolo per ruolo, l'11 titolare da sogno di Mourinho <<<