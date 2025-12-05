Calciomercato Roma – Gasp perde il capitano: Conte prepara 10 milioni

Il club giallorosso non ha tempo da perdere ed è pronta per i prossimi incontri di campionato e per un match tutt'altro che semplice che arriverà nel corso delle prossime ore. Il campionato è pronto per tornare a dire la sua e soprattutto il team della Capitale vuole provare a riprendersi la vetta.
La Roma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma la squadra potrebbe perdere un capitano di primissimo livello
Allo stesso tempo non si può fare altro che iniziare a pensare al mercato ed anche al possibile addio di un titolarissimo negli schemi tattici di mister Antonio Conte. Tutti i dettagli sul nuovo colpo del club o meglio sulla possibile perdita. Un titolarissimo verso l'acerrima rivale <<<
