La squadra giallorossa si avvicina al prossimo incontro di campionato. Il club ha grande voglia di mettere a referto una prestazione decisamente interessante e proprio per questo motivo sa che con i tre punti potrebbe ritrovarsi in cima alla classifica, visti anche gli altri risultati del weekend.
Calciomercato Roma – Gasp ha scelto la prima punta! Affare da 40 milioni
La Roma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato
Per arrivare alla terza sosta con in cascina un risultato di questo livello, serve una prestazione convincente contro l'Udinese di Mister Kosta Runjaic. Nel frattempo non perdiamo tempo ed ecco tutti i dettagli sul rinforzo che potrebbe far sognare una città intera. Gasp ha scelto il suo nuovo bomber <<<
