Calciomercato Roma – Gasp disperato, salta Zirkzee: ecco il sostituto

Calciomercato Roma – Gasp disperato, salta Zirkzee: ecco il sostituto

La Roma sta continuando a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul mercato
Mister Gian Piero Gasperini sa che manca ancora qualcosa per poter puntare al campionato. Il tecnico nonostante i grandissimi sforzi fatti in questi mesi ha bisogno di una pedina fondamentale per poter puntare alla vittoria finale.

C'è un nome che da un momento all'altro sembrava poter far breccia nel cuore dei romanisti. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul calciatore che sembra essere pronto per legarsi in maniera indissolubile alla rosa giallorossa. Non stiamo parlando di Zirkzee, ecco il nuovo profilo <<<

