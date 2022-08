Mercato Roma, indiscrezione clamorosa su Belotti: blitz e proposta ufficiale

Dopo i pesantissimi arrivi di Dybala e Wijnaldum, la Roma sta per ufficializzare l'ennesimo colpo in entrata del suo mercato. Mourinho è soddisfatto del lavoro della famiglia Friedkin ma chiede un ultimo sforzo a Tiago Pinto e alla società. Dybala ha un ingaggio che non passa inosservato ma è anche vero che è arrivato a parametro zero. La Roma ha decisamente giocato d'astuzia e se adesso vorrà continuare ad investire, dovrà prima cedere. Ma parliamo di numeri.