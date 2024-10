Mercato Roma – Juric trova un suo fedelissimo: affare in chiusura

Dopo i sette punti conquistati nelle prime tre sfide di campionato, la squadra guidata da Ivan Juric non vede l'ora di poter tornare sul campo da gioco e dire la sua in un impegno decisamente complesso contro i neroazzurri di Simone Inzaghi.

Nel frattempo si inizia a muovere anche il mercato verso la sessione invernale. La Roma potrebbe chiudere per un difensore esterno fedelissimo del coach. Ecco tutti i dettagli <<<

Calciatore che ha già avuto nel corso della sua esperienza con il Torino e che soprattutto lo ha convinto attraverso prestazioni sempre di primo livello. Ola Aina potrebbe essere il prossimo nome per il mercato della Roma.

Il calciatore che attualmente milita in Premier League non sta trovando moltissimo spazio, proprio per questo motivo potrebbe arrivare una nuova chance. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul futuro proprio del coach. Daniele De Rossi scalpita e sogna il ritorno: le ultime <<<