Mercato Roma | Non solo Solbakken: arrivano altri 2 innesti per Mourinho

C'è chi sostiene che sia tutto completamente fatto per quanto riguarda l'arrivo nella Capitale di Ola Solbakken . Manca "solo" l'ufficialità ma i nostri colleghi capitolini non hanno dubbi: Mourinho avrà la sua nuova ala. E non finisce qui. Pinto ha altri 2 obiettivi per gennaio.

Quest'estate sembrava fatta ma, alla fine, è saltato tutto. Le due società non sono riuscite a trovare l'accordo ma c'erano tutte le basi perché il trasferimento del giocatore andasse a buon fine. Ovviamente, stiamo parlando di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo ha 23 anni e un contratto con il club neroverde fino al 2026. Insomma, gli emiliani non hanno fretta di venderlo e non hanno intenzione di fare sconti a niente e a nessuno. L'eventuale volontà del calciatore di voler fare il salto di qualità, però, potrebbe far pendere la bilancia dalla parte della Roma. Ma non finisce qui. Ecco chi è il secondo obiettivo di Tiago Pinto <<<