La società giallorossa sta lavorando al massimo nel corso di queste settimane. La pausa nazionali ha portato il club ad investire in maniera seria e decisa per migliorare la rosa, visto che tutti iniziano a credere ad un'ipotetica quota scudetto e di conseguenza lottare per le posizioni di vertice.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Roma – Nuovo colpo sulla fascia: 10 milioni ai neroazzurri
news calcio
Calciomercato Roma – Nuovo colpo sulla fascia: 10 milioni ai neroazzurri
La Roma continua a lavorare sui campi da gioco e fare la differenza sul mercato in entrata ed in uscita. Ecco tutti i dettagli sul club
Una situazione che è in continuo divenire, visto che il club solo in queste ultime settimane sta trovando un insieme di risultati decisamente interessante. Tutti i dettagli su un colpo che potrebbe arrivare a gennaio. Ecco l'affare sulla fascia <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA