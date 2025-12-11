La sconfitta contro il Cagliari ha destato più di qualche dubbio nella società che milita nella massima serie del calcio italiano. Un campionato di vertice che vuole essere condotto fino alla fine dell'annata, ma per raggiungere questo obiettivo serve alzare il ritmo.
Calciomercato Roma – Dybala out, Zirkzee in: Gasp ha scelto il suo attacco
news calcio
Calciomercato Roma – Dybala out, Zirkzee in: Gasp ha scelto il suo attacco
Roma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli sul futuro di Paulo Dybala e di Joshua Zirkzee
Non sarà affatto semplice per il club ed anzi bisogna alzare l'asticella il prima possibile. Di conseguenza la squadra sta cercando di aggiungere un nuovo attaccante molto interessante. Tutti i dettagli sul possibile colpo di mercato <<<
