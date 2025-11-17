Calciomercato Roma – Rivoluzione Gasp: tre calciatori con le valigie pronte

La Roma continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita, ma anche sui campi da gioco di Trigoria. La società giallorossa non vede l'ora di mettere a referto prestazioni importanti e soprattutto poter dire la sua in un campionato che la vede al primo posto. L'obiettivo è riconfermarsi nei mesi che verranno.

Il mister Gasperini sta cercando di capire come modificare una rosa che nel complesso si sta ben comportando. Nell'immediato futuro, però, potrebbero esserci ben tre calciatori ai saluti. Attori non protagonisti che hanno trovato poco spazio in questo inizio di stagione. Passiamo ai nomi <<<