Il club giallorosso non ha tempo da perdere e sta cercando di fare il possibile per chiudere un affare di primissimo livello. Serve mettere a referto delle operazioni importanti per poter continuare ad essere competitivi su tutti e tre i fronti.
Calciomercato Roma – Rivoluzione totale! Tre colpi per gennaio: il punto
La Roma potrebbe mettere a referto una vera e propria rivoluzione totale, un triplo colpo nel corso della prossima sessione. Tutti i dettagli
Nelle ultime ore si aprono delle possibili piste decisamente molto interessanti. Tre colpi potrebbero arrivare il prossimo gennaio per sognare in grande. Affari che rinforzerebbero in maniera decisa la società giallorossa e permetterebbero al club di aggiungere profili molto interessanti. Ecco l'elenco dei tre calciatori che non vede l'ora di diventare dei punti fondamentali del club giallorosso. I tre nomi per sognare <<<
