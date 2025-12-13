Due sconfitte consecutive in campionato ed una vittoria in Europa League che ha l'obiettivo di tornare a dare fiducia ad una squadra che sta capendo di poter arrivare davvero in alto. L'obiettivo è chiaro e si vogliono mettere a referto dei passi in avanti netti che possano portare il team a conquistare un piazzamento in Champions.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Roma – Romano lancia la bomba: “Zirkzee, vi dico che…”
news calcio
Calciomercato Roma – Romano lancia la bomba: “Zirkzee, vi dico che…”
Proprio in questi istanti ha detto la sua uno dei massimi esperti del calciomercato italiano e non solo. Dichiarazioni di Romano su Zirkzee
Per farlo, però, c'è bisogno di un aiuto anche dal mercato e di conseguenza sta prendendo quota un possibile affare per l'attacco. Proprio in questi istanti ha fatto il punto Joshua Zirkzee: le ultime <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA