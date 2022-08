Mercato Roma, colpo ad un passo! Tifosi delusi: “Scarso”. Novità su Belotti

Belotti vuole solo ed esclusivamente la Roma. Il Nizza continua a pressarlo ma il vero pericolo è costituito dal Galatasaray che è pronto a riempirlo d'oro. Il Gallo, però, vuole solo la Roma e viceversa. Per poterlo tesserare, Tiago Pinto deve liberarsi di Kluivert, Felix e Shomurodov. Il primo sta per andare in Premier, il secondo piace tantissimo alla Cremonese e per quanto riguarda il terzo è ancora aperta la pista Bologna. Ma passiamo alla notizia della giornata! All'improvviso è spuntato un altro nome e non sono pochi i tifosi che lo hanno definito "scarso" ancor prima di accoglierlo. Ecco cosa sappiamo! <<<