Mercato Roma | Wijnaldum blocca Belotti, Mou cambia idea: 5 nomi nuovi

L'infortunio di Wijnaldum era l'ultima cosa di cui la Roma aveva bisogno. Era tutto pronto. Via Felix, Shomurodov e Kluivert. Dentro Belotti e un difensore centrale. Ma con l'olandese k.o. il mercato giallorosso deve essere rivisto. Tiago Pinto e Mourinho devono prendere una decisione. A quale reparto dare la prirotà? Al momento, pare che Mourinho preferisca un altro centrocampista. La Roma vuole temporeggiare per cercare di capire i tempi di recupero di Wijnaldum che non ha ancora deciso se operarsi o meno. Nel frattempo, è uscita una lista con 5 nuovissimi nomi che potrebbero prendere il posto del numero 25.