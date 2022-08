Calciomercato Roma | Zaniolo? Asensio? Belotti? Real Madrid? Pare che…

La Vecchia Signora di Cherubini e il ricchissimo Tottenham di Fabio Paratici hanno ricominciato a fare sul serio. Entrambi sono follemente innamorati di Zaniolo. Il calciatore è in vendita ma alle condizioni dei Friedkin che non hanno intenzione di farlo partire per meno di 50 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri non hanno ancora chiuso definitivamente la parentesi Zaniolo. Depay e Paredes dovrebbero diventare presto realtà ma Agnelli è scatenato sul mercato e potrebbe decidere di fare all-in su Zaniolo. Dopotutto, Depay arriverebbe a parametro zero e l'ex giallorosso ha un contratto in scadenza nel 2024 con il PSG e dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 15 milioni di euro. Ma torniamo alla Roma. Tiago Pinto ha un piano e tutte le migliori intenzioni di portarlo a termine: ecco come! <<<