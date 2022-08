Calciomercato Roma / Ultim’ora Zaniolo! Cambia tutto: tifosi senza parole

Nicolò Zaniolo non ha bisogno di presentazioni. Questo ragazzo è il presente e il futuro della Nazionale e i tifosi della Roma sognano che rimanga nella Capitale a vita. Ha già ampiamente dimostrato di avere talento da vendere. Fabio Paratici avrebbe voluto prenderlo con sé prima a Torino, quando era il ds delle Vecchia Signora bianconera e adesso al Tottenham. Antonio Conte infatti lo accoglierebbe a braccia aperte. Ma la situazione attorno a Zaniolo continua ad essere misteriosa e non bisogna dare nulla per scontato. Le ultimissime novità non tranquillizzano i tifosi della Roma. Arriviamo al dunque.