mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Roma – Zirkzee nuovo bomber? Macché, il nome per Gasp

news calcio

Calciomercato Roma – Zirkzee nuovo bomber? Macché, il nome per Gasp

La Roma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo neanche un secondo ed ecco i dettagli sul mercato
Lorenzo Focolari Redattore 

Calciomercato Roma – Zirkzee nuovo bomber? Macché, il nome per Gasp- immagine 1

Capolista e con una media punti al di sopra delle aspettative. La nuova avventura di Gian Piero Gasperini non poteva partire meglio e proprio per questo motivo la dirigenza inizia a credere ad un obiettivo che manca da un quarto di secolo.

Per farlo, però, c'è bisogno di un attaccante di primissimo livello. Un bomber che possa fare la differenza sotto tutti i punti di vista e contro tutte le società del nostro campionato. Il punto sul nuovo attaccante della Roma <<<

© RIPRODUZIONE RISERVATA