Calciomercato Roma – Zirkzee c’è, ma un top ai saluti! Decide il Gasp

La Roma continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un super top
Lorenzo Focolari Redattore 

Il club giallorosso sta lavorando intensamente in vista del prossimo incontro di campionato che sarà tutt'altro che semplice contro un'ottima squadra in Europa League. Partita dove i tre punti saranno fondamentali per allontanare la zona play-off e sognare una qualificazione diretta nelle prime otto.

Le attenzioni della squadra, però, sono sui prossimi appuntamenti (inclusi quelli fuori dal campo da gioco). La battaglia da vincere sarà quella del mercato di gennaio. Una sfida che serve per mettere a referto dei miglioramenti nella rosa e poter sognare un altro tipo di classifica. Tutti i dettagli <<<

