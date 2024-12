Calciomercato Sampdoria – Adesso basta! 5 nomi per il post Sottil

Una clamorosa sconfitta contro il Sassuolo che la città di Genova non butterà giù e proprio per questo motivo arriva la parola fine (presumibilmente) sul rapporto tra la Sampdoria e Andrea Sottil .

Non perdiamo neanche un secondo ed andiamo subito a vedere i cinque nomi selezionati per il post mister ex Udinese. Arriva il momento di trovare un nuovo coach, il terzo di questa stagione. Ecco tutti i dettagli <<<