Calciomercato Sampdoria – Arriva Mancini? Quattro nomi per la panchina

Dopo un buon Febbraio, sembrano essere tornati i soliti problemi per la Sampdoria, che si trova in una situazione di crisi complessa e non riesce a fare il tanto sperato salto di qualità. La squadra di Genova dopo la sconfitta senza appello per 3-0 ai danni del Frosinone, sembrerebbe essere pronta per iniziare un nuovo percorso.

Foti e Gregucci dovrebbero essere allontanati ufficialmente nel corso delle prossime ore e sembra essere pronto un nuovo cambio in panchina. Quattro nomi messi sotto osservazione, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli. Il cambio è alle porte <<<