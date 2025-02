Calciomercato Sampdoria – Borini resta? Rischio scontro: il punto

La Sampdoria continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra è attesa da un impegno decisamente interessante ed importante contro un ottimo team come il Modena. Tre punti che servono per uscire a tutti gli effetti da uno dei momenti più bassi della storia della società.

La vecchia guardia del club è stata fatta fuori praticamente in toto dopo questa prima parte di stagione. Proprio per questo motivo la società sta cercando in tutti i modi di liberarsi anche dell'ultimo rimasto. Un calciatore che non sta trovando spazio in questo periodo e che è stato messo fuori rosa. Le ultime sul futuro di Borini <<<